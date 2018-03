உதயநிதி – தமன்னா நடித்த ‘கண்ணே கலைமானே’ ஷூட்டிங் ஓவர்

உதயநிதி ஸ்டாலின், தமன்னா நடித்துவந்த ‘கண்ணே கலைமானே’ படத்தின் ஷூட்டிங் நிறைவு பெற்றுள்ளது.

உதயநிதி ஸ்டாலின் நடிப்பில் உருவாகிவரும் படம் ‘கண்ணே கலைமானே’. சீனு ராமசாமி இயக்கத்தில் தயாராகும் இந்தப் படத்தில், ஹீரோயினாக தமன்னா நடித்துள்ளார். சீனு ராமசாமியின் முந்தைய படமான ‘தர்மதுரை’யிலும் தமன்னா நாயகியாக நடித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மதுரைப் பின்னணியில் தயாராகும் இந்தப் படத்தின் ஷூட்டிங், மதுரையைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நடைபெற்றது. தொடர்ந்து கடந்த 10ஆம் தேதி முதல் கொடைக்கானலில் ஷூட்டிங் தொடங்கியது. நேற்றுடன் மொத்த படப்பிடிப்பும் நிறைவு பெற்றுள்ளது.

வைரமுத்து பாடல்கள் எழுத, யுவன் சங்கர் ராஜா இந்தப் படத்துக்கு இசையமைக்கிறார். சரண்யா பொன்வண்ணன், கஞ்சா கருப்பு, வடிவுக்கரசி ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.

Source: Webdunia.com

English summary

Udayanidhi – tamanna ‘ shooting ‘ Darling reindeer OV

Udayanidhi Stalin, had ‘ tamanna ‘ Darling reindeer shooting has been completed.

Udayanidhi Stalin