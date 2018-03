கோலிவுட்டை தொடர்ந்து பாலிவுட் செல்லும் ஜி.வி.பிரகாஷ்

`ஐங்கரன்’, `4ஜி’, `அடங்காதே’, `செம’, `குப்பத்து ராஜா’, `100% காதல்’, `சர்வம் தாளமயம்’ உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து வரும் ஜி.வி.பிரகாஷ் விரைவில் பாலிவுட் செல்ல இருக்கிறார்.

தமிழ் சினிமாவில் பல்வேறு படங்களில் ஒப்பந்தமாகி பிசியாக நடித்துக் கொண்டிருக்கும் நடிகர்களுள் ஒருவர் ஜி.வி.பிரகாஷ். இவர் தற்போது, `ஐங்கரன்’, `4ஜி’, `அடங்காதே’, `செம’, `குப்பத்து ராஜா’, `100% காதல்’, `சர்வம் தாளமயம்’ உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து வருகிறார். சமீபத்தில் இவருடைய நடிப்பில் `நாச்சியார்’ திரைப்படம் வெளியானது. பாலா இயக்கத்தில் வெளியான இப்படத்தில் ஜி.வி.பிரகாஷுடன் ஜோதிகா, இவானா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தார்கள். இப்படம் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பு பெற்று வருகிறது. மேலும் ஜி.வி.பிரகாஷின் நடிப்பு அனைவராலும் கவரப்பட்டது. நாச்சியார் படத்தைப் பார்த்த பாலிவுட் இயக்குனர் அனுராக் காஷ்யப், ஜி.வி.பிரகாஷுக்கு போன் செய்து, ‘இந்தியில ஒரு படம் பண்ணலாம். கால்ஷீட் எப்போது என்று கேட்டிருக்கிறார். இதைக் கேட்ட ஜி.வி.பிரகாஷ் பயங்கர உற்சாகமாகி இருக்கிறார். கையில் இருக்கும் படங்களை எல்லாம் சீக்கிரமே முடிச்சிட்டு வந்துடுறேன்’ என்று அனுராக் காஷ்யப்பிடம் கூறியிருக்கிறார் ஜி.வி.பிரகாஷ்.

Source: Malai Malar

English summary

Following kollywood Bollywood go to GV Prakash

‘ + ‘, ‘ Including ayngaran ‘ and ‘ don’t ‘, ‘ a ‘, ‘ 100% ‘, ‘ love King of slum dwellers ‘ and ‘ thalamayam ‘ sarvam starring in films including g. v. b.