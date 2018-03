வெல்வெட் நகரத்தில் ஒப்பந்தமான வரலட்சுமி சரத்குமார்!

தற்போது பல படத்தில் பிசியாக நடித்து வருகிறார் நடிகை வரலட்சுமி சரத்குமார். இவர், அடுத்தாக வெல்வெட் நகரத்திற்கு செல்ல இருக்கிறார். ‘போடா போடி’ படம் மூலம் கதாநாயகியாக அறிமுகமானவர் வரலட்சுமி. இப்படத்தில் துறுதுறுவான நடிப்பால் இளைஞர்களை கவர்ந்தார். பாலா இயக்கத்தில் வெளியான ‘தாரைதப்பட்டை’ படம் இவருக்கு நல்ல அடையாளத்தை தந்தது. தற்போது ‘மாரி-2’, ‘கன்னிராசி’, ‘பாம்பன்’, ‘ நீயா-2’, ‘எச்சரிக்கை இது மனிதர்கள் நடமாடும் இடம்’, ‘மிஸ்டர் சந்திரமௌலி’, ‘ சண்டக்கோழி-2’ விஜய்யின் 62-வது படம் உள்ளிட்ட படங்களில் வரலட்சுமி சரத்குமார் பிசியாக நடிகிறார். இந்நிலையில், ‘வெல்வெட் நகரம்’ என்ற படத்திலும் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி உள்ளார் வரலட்சுமி. இப்படத்தை அறிமுக இயக்குனர் மனோஜ் இயக்குகிறார். கதாநாயகியை மையப்படுத்திய சைக்லாஜிக்கல் ஆக்‌ஷன் திரில்லர் படமாக இதை உருவாக்க இருக்கிறார்கள். Varalakshmi sarathkumar’s next project is velvet city

