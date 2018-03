இயக்குனர்-தயாரிப்பாளர் மீது நடிகர் சங்கத்தில் பிரியாமணி புகார்

3/16/2018 9:49:35 AM

தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளப் படங்களில் நடித்திருப்பவர் பிரியாமணி. ‘கண்களால் கைது செய்’ படம் மூலம் தமிழில் அறிமுகமான இவர் ‘பருத்திவீரன்’ படத்தில் கிராமத்து பெண்ணாக நடித்து பிரபலமானதுடன் அப்படத்துக்காக சிறந்த நடிகைக்கான விருதும் பெற்றார். அடுத்தடுத்த படங்களும் கிராமத்து பின்னணியிலான படங்களாக வந்ததால் அதில் நடிக்க மறுத்தார். நகரத்து பெண்ணாக கவர்ச்சி வேடங்களை தேர்வு செய்ய எண்ணியவருக்கு அதுபோன்ற வேடங்கள் தெலுங்கு படங்களில் கிடைத்தது. அவற்றை ஏற்று டூ பீஸ் நீச்சல் உடை அணிந்து கிளாமர் ஹீரோயினாக நடித்தார். இதற்கிடையில் தமிழில் நிறைய படங்களில் வாய்ப்பு வந்தபோதும் ஒன்றிரண்டை தவிர மற்றவற்றை நிராகரித்தார். கடைசியாக கடந்த 2012ம் ஆண்டு ‘சாருலதா’ படத்தில் நடித்தார். தெலுங்கு, கன்னட படங்களில் தொடர்ந்து நடித்து வந்தவர், சென்ற ஆண்டு தனது நீண்ட நாள் காதலரான முஸ்தபா ராஜை திருமணம் செய்துகொண்டார்.

திருமணத்துக்கு பிறகும் நடிப்பை தொடர்கிறார் பிரியாமணி. 4 கன்னட படங்களில் நடித்து வரும் அவர் சமீபத்தில் தெலுங்கு திரைப்பட நடிகர்கள் சங்கத்தில் ஒரு புகார் அளித்தார். அதில், ‘அங்குலிகா தெலுங்கு படத்தில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டிருந்தேன். பிறகு அப்படத்திலிருந்து பல்வேறு காரணங்களால் விலகிவிட்டேன். இயக்குனரும், தயாரிப்பாளரும் வேறு ஹீரோயினை நடிக்க வைத்து படத்தை முடித்திருக்கின்றனர். ஆனால் இப்படத்தின் புரமோஷனில் எனது பெயரை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். பட டீஸரில் எனது படத்தை பயன்படுத்துகின்றனர். அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். எனது பெயரை பயன்படுத்துபவர்களிடமிருந்து தகுந்த நஷ்டஈடு பெற்றுத்தர வேண்டும்’ என குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

