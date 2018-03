விக்னேஷ் சிவனுக்கு டொயோட்டா கார் பரிசளித்தது யார் தெரியுமா?

‘போடா போடி’ படம் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகம் ஆன விக்னேஷ் சிவன் அதன் பின்னர் ‘நானும் ரெளடிதான்’ என்ற படத்தை இயக்கி கோலிவுட்டின் முன்னணி இயக்குனர்களில் ஒருவராக மாறினார். இந்த நிலையில் அவரது இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்த ‘தானா சேர்ந்த கூட்டம்’ திரைப்படம் கடந்த பொங்கல் தினத்தில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றதுஇந்த நிலையில் இந்த படம் வெற்றியான மகிழ்ச்சியில் இந்த படத்தின் ஹீரோ சூர்யா, விக்னேஷ் சிவனுக்கு டொயோட்டா காரை பரிசளித்துள்ளார். சிகப்பு நிறத்தில் உள்ள இந்த காரின் சாவியை அவர் விக்னேஷ் சிவனுக்கு கொடுக்கும் புகைப்படம் தற்போது டுவிட்டரில் டிரெண்ட் ஆகி வருகிறது.இந்த பரிசுக்கு நான் தகுதியானவன் தானா என்று எனக்கே தெரியவில்லை. இருப்பினும் என்னை போன்ற இளம் கலைஞர்களுக்கு இந்த பரிசு மிகப்பெரிய ஊக்கமாக இருக்கும். சூர்யா சாருக்கு நன்றி என்று விக்னேஷ் சிவன் தனது டுவிட்டரில் பதிவு செய்துள்ளார். விக்னேஷ் சிவன் அடுத்ததாக சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் படத்தை இயக்கவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Webdunia.com

English summary

Vignesh Shiva presented to Toyota car it know who you are?

‘ Podaa PODi ‘ film debut as a Director by vignesh Shiva then seriously belaboured ‘ film ‘ I drive