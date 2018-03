சினிமா ஸ்டிரைக்கில் பங்கேற்கிறது பெப்சி

3/16/2018 11:30:00 AM

திரைப்படங்களை தியேட்டர்களில் டிஜிட்டல் முறையில் ஒளிபரப்புகிறார்கள். இதற்கான கட்டணத்தை கியூப் நிறுவனம் அதிகமாக வசூலிப்பதை கண்டித்து தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் இன்று முதல் ஸ்டிரைக் அறிவித்துள்ளது. அதன்படி படப்பிடிப்புகள், பிற சினிமா பணிகள், விழாக்கள் எதுவும் நடைபெறாது. இந்த போராட்டத்தில் பெப்சி அமைப்பும் பங்கேற்கிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தென்னிந்திய திரைப்பட தொழிலாளர்கள் சம்மேளன (பெப்சி) தலைவர் ஆர்.கே.செல்வமணி, நேற்று செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது: சினிமா துறையை மட்டுமே நம்பி நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் 5 லட்சம் தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். திடீரென்று வேலைநிறுத்தம் செய்வதால் அவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும். எனவே, திரையுலகிலுள்ள குறைகளைக் கண்டறிந்து நிவர்த்தி செய்ய, ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி தலைமையில் திரையுலக உறுப்பினர்கள் கொண்ட வாரியத்தை அமைக்க அரசு முன்வர வேண்டும். தமிழகம் முழுவதும் தலா 100 பேர், 50 பேர் அமர்ந்து பார்க்கக்கூடிய சிறிய திரையரங்குகளை ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அமைக்க வேண்டும். இதன்மூலம் 3 லட்சம் பேர் வேலைவாய்ப்பு பெற முடியும். ரஜினி, கமல் இருவரும் தமிழ்த் திரையுலகின் ஒரு பகுதி. அவர்கள் இருவரும் இதுபோன்ற பிரச்னைகளுக்கு குரல் கொடுக்க வேண்டும். அதே சமயம் அவர்களால் மட்டுமே திரையுலகப் பிரச்னைகளை தீர்த்துவிட முடியாது. தமிழ்த் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் இன்று முதல் அறிவித்துள்ள வேலைநிறுத்தத்துக்கு பெப்சி அமைப்பு தனது ஆதரவைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறது.

Source: Dinakaran

