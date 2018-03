விவசாயி ஆகிறார் சிவகார்த்திகேயன்

3/16/2018 12:10:25 PM

விவசாயத்தில் ஈடுபாடு காட்டி வருகிறார், ஆரி. அவர் ஏற்பாடு செய்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற சிவகார்த்திகேயன் பேசுகையில், ‘நான்கரை வயதாகும் என் மகள் ஆராதனாவுக்கு பர்கர், பீட்சா, வௌிநாட்டு குளிர்பானங்கள் உள்பட எந்த பண்டங்களையும், குளிர்பானங்களையும் நான் வாங்கித் தருவதில்லை. அதனால்தான் அத்தகைய விளம்பரங்களிலும் நான் நடிப்பது இல்லை. விவசாயத்தில் எனக்கு அதிக ஆர்வம் இருக்கிறது. தற்போது என் புதுவீட்டு தோட்டத்தில் கொய்யா, சப்போட்டா மரங்கள் வளர்த்து வருகிறேன். கண்டிப்பாக எதிர்காலத்தில் பெரிய அளவில் விவசாயம் செய்யும் எண்ணம் இருக்கிறது. படப்பிடிப்புகளுக்கு இடையே அதற்காக நேரம் ஒதுக்குவேன்’ என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

He is farmer sivakarthikeyan

3/16/2018 12:10:25 PM he is interested in agriculture, the aari. They are the organizers of the event, one of the participants in the sivakar