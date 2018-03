வயதான கேரக்டரில் நடிக்கிறேனா?

3/16/2018 1:57:15 PM

ரெட்டச்சுழி தாமிரா இயக்கத்தில் உருவாகும் ஆண் தேவதை படத்தில், சமுத்திரக்கனியின் மனைவியாக நடித்துள்ளார், ஜோக்கர் பட நாயகி ரம்யா பாண்டியன். இது குறித்து அவர் கூறியது: இன்றைய சூழ்நிலையில் ஒரு வீட்டிலுள்ள கணவன், மனைவி இருவரும் கட்டாயம் வேலைக்குச் சென்று வருபவர்களாக இருந்தால் மட்டுமே ஓரளவு பிரச்னையின்றி வாழ்க்கையை நகர்த்திச் செல்ல முடிகிறது. அப்படி வேலைக்குச் சென்று வருபவர்களின் குழந்தைகள் சந்திக்கும் பிரச்னைகள் குறித்தும், அவர்களுக்கு என்ன தேவை என்பது குறித்தும் சொல்லும் கதை இது. படத்தில் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு அம்மாவாக நடிக்கிறேன். உடனே, நான் வயதான கேரக்டரில் நடிப்பதாக நினைக்காதீர்கள். நடிப்புத்திறமைக்கு நல்ல ஸ்கோப் உள்ள கேரக்டர் என்பதாலும், ஜோக்கர் படத்துக்குப் பிறகு அதிக கனம் உள்ள கேரக்டர் என்பதாலும் துணிச்சலுடன் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டேன். இதுபற்றி யார், என்ன கமெண்ட் அடித்தாலும் அதுபற்றி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் என்றார்.

