பாலிவுட் செல்லும் புஷ்கர் – காயத்ரி

3/16/2018 2:12:38 PM

விக்ரம் வேதா படத்துக்கு பிறகு புஷ்கர் – காயத்ரியின் அடுத்த பட வேலைகள் துவங்கிவிட்டன. தம்பதி அடுத்ததாக விக்ரம் வேதா படத்தையே இந்தியில் உருவாக்க உள்ளனர். சில மாதங்களுக்கு முன் இந்த படத்தில் ஷாருக்கான் நடிப்பார் என கூறப்பட்டது. மாதவன் கேரக்டரில் மாதவனே நடிக்கலாம் என்றும் தகவல் பரவியது. ஆனால் இதுவரை 2 ஹீரோக்கள் மற்றும் ஹீரோயின் முடிவாகவில்லை. மே மாதம் முதல் ஷூட்டிங் துவங்கலாம் என தெரிகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Pushkar-Gayathri goes Bollywood

