பூமராங்கில் இந்துஜா

3/16/2018 2:23:43 PM

அதர்வா, மேகா ஆகாஷ், உபன் படேல், ஆர்ஜே.பாலாஜி நடிக்கும் படம், பூமராங். இதை தயாரித்து இயக்கும் ஆர்.கண்ணன் கூறுகையில், ‘படத்தில் இடம்பெறும் வலுவான தேசப்பற்று கொண்ட ஒரு பாடல் காட்சிக்காக, ஆர்ட் டைரக்டர் ஷிவா யாதவ் பிரம்மாண்டமான செட் அமைத்தார். இசை அமைப்பாளர் ரதன், பாடலாசிரியர் விவேக், ஷிவா யாதவ், டான்ஸ் மாஸ்டர் பிருந்தா ஆகியோர் இணைந்து இந்தப் பாடலை சிறப்பாக உருவாக்கினார்கள். இரண்டாயிரம் ஜூனியர் ஆர்ட்டிஸ்டுகள், 100 நடனக் கலைஞர்கள் பங்கேற்றார்கள். மேயாத மான் இந்துஜா முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறார்’ என்றார்.

Source: Dinakaran

