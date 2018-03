காஜல் திருமண திட்டம் தள்ளிவைப்பு : குடும்பத்தினர் குழப்பம்

3/16/2018 3:10:37 PM

தமிழ், தெலுங்கில் முன்னணி ஹீரோக்களுடன் நடித்து வருகிறார் காஜல் அகர்வால். பாலிவுட் ஆசையில் சென்றவர் அங்கு நடித்த 2 படங்களும் கைகொடுக்காததால் மீண்டும் தென்னிந்திய படங்களுக்கே திரும்பினார். இதற்கிடையில் காஜலின் தங்கை நிஷா அகர்வால் பாய்பிரண்டின் காதல் வலையில் விழுந்தார். அவருக்கு திருமணம் செய்ய வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டதால் அதற்கான பணியில் ஈடுபட்டார் காஜல். காஜலுக்கு திருமணம் நடக்காத நிலையில் அவரது தங்கைக்கு திருமணம் செய்வதா என்று குடும்பத்தினர் யோசித்தபோது அவர்களை சமாதானப்படுத்தினார் காஜல். இதையடுத்து நிஷா திருமணம் நடந்தது. ஒரு கட்டத்தில் காஜல் அகர்வாலுக்கு பட வாய்ப்புகள் குறைய தொடங்கின. இதையடுத்து அவருக்கு திருமணம் செய்து வைக்க குடும்பத்தினர் எண்ணினர். அவரும் அதற்கு சம்மதித்தார்.

அந்த நேரம் பார்த்து விஜய், அஜீத், சிரஞ்சீவி என முன்னணி நடிகர்களுடன் நடிக்க காஜலுக்கு அழைப்பு வரவே அதை ஏற்றார். அப்படங்கள் வரவேற்பு பெற்றதால் மீண்டும் காஜலின் மார்க்கெட் சூடு பிடித்தது. இதனால் திருமண திட்டம் மீண்டும் கிடப்பில் போடப்பட்டது. தற்போது தமிழில், ‘பாரிஸ் பாரிஸ்’ தெலுங்கில், ‘எம்எல்ஏ’ என 2 படங்களில் நடித்து வருகிறார். இரண்டும் எதிர்பார்ப்புள்ள படங்களாக இருப்பதால் இந்த ஆண்டும் திருமணத்துக்கு காஜல் சம்மதம் தெரிவிக்க மாட்டோரோ என்று அவரது குடும்பத்தினர் குழப்பத்தில் உள்ளனர்.

