வாடகை கார் டிரைவர் அடாவடி : நடுவழியில் இறக்கிவிட்டதால் நடிகை தவிப்பு

என்னை அறிந்தால், கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக, எங்கிட்ட மோதாதே, நிமிர் போன்ற படங்களில் நடித்திருப்பவர் பார்வதி நாயர். இவர் சென்னைக்கு வந்தபோது வாடகை கார் ஒன்றை பேசி அதில் ஏறினார். குறிப்பிட்ட இடத்தை சொல்லி அங்கு செல்லுமாறு கூறினார். அதன்படி கார் புறப்பட்டது. ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத, தெரு விளக்கு இல்லாத பகுதியில் அந்த கார் நின்றது.

‘இதுதான் நீங்கள் சொன்ன இடம் இறங்குங்கள்’ என்று நடிகையிடம் கூறியிருக்கிறார் டிரைவர். அவரோ, ‘நான் சொன்ன இடம் இது இல்லை’ என்றார். அதை டிரைவர் ஏற்க மறுத்தார். உடனே பார்வதி, சம்பந்தப்பட்ட கார் நிறுவன மேனேஜருக்கு போன் செய்து புகார் செய்திருக்கிறார். அவரும், ‘நீங்கள்சொன்ன இடம்தான் இறங்கிக்கொள்ளுங்கள்’ என்றபடி போன் இணைப்பை துண்டித்தார். டிரைவரோ, ‘எனக்கு வேறு இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் சீக்கிரம் இறங்குங்கள்’ என்று அவசரப்படுத்த வேறு வழியில்லாமல் காரிலிருந்து இறங்கினார் பார்வதி. இருட்டான பகுதியில் தன்னை டிரைவர் இறக்கிவிட்டதால் ரொம்பவே அப்செட் ஆன பார்வதி, இந்த சம்பவம் குறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் மெசேஜ் போட்டார். அதைப்பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த நிறுவனம் பார்வதியை தொடர்பு கொண்டு குறிப்பிட்ட மெசேஜை நீக்க கேட்டனர். அவரோ அதை நீக்க மறத்துவிட்டார். இந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Taxi driver since midway down the atrocities: actress sighs

