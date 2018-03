விவசாயமும், சினிமாவும் இறந்து கொண்டிருக்கிறது – விவேக்

தமிழ்நாட்டில் விவசாயமும் சினிமாவும் இறந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று நடிகர் விவேக், தனது சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறார்.

டிஜிட்டல் பிரச்சனை காரணமாக தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் கடந்த 1ம் தேதி முதல் படத்தை திரையிடாமல் இருக்கிறார்கள். மேலும் இன்று முதல் படப்பிடிப்புகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதோடு பின்னணி வேலைகளும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. கேளிக்கை வரியை எதிர்த்து திரையரங்க உரிமையாளர்களும் திரையரங்கை இன்று முதல் மூடியிருக்கிறார்கள். இந்நிலையில், தமிழகத்தில் விவசாயமும் சினிமாவும் இறந்து கொண்டிருப்பதாக நடிகர் விவேக், தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறார். “தமிழ்நாட்டில் இறந்து கொண்டிருக்கும் 2 விஷயங்கள். 1.விவசாயம், 2.சினிமா. அதை அழிப்பது வறண்ட நீர்நிலை, காணாமல் போன ஆறுகள், மரங்கள், மீத்தேன் போன்ற திட்டங்கள். இதை அழிப்பது வரைமுறையற்ற வெளியீடு, FDFS இணைய விமர்சனங்கள், கட்டண உயர்வு, சம்பள உயர்வு. அரசு தலையிடாமல் தீர்வு இல்லை” என டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார் விவேக்.

