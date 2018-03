காதல் ஜோடியான அம்பிகா மகள், லிவிங்ஸ்டன் மகன்

3/16/2018 4:59:15 PM

படிக்காதவன், சகலகலா வல்லவன் படங்களில் ரஜினி, கமலுடன் நடித்த அம்பிகா 90களில் அனைத்து முன்னணி நடிகர்களுடன் ஜோடி சேர்ந்தார். தற்போது அம்மா, அக்கா வேடங்களில் நடித்து வருகிறார். இவரது மகன் ராம் கேசவ். கலாசல் படம் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமாகிறார். அவரது காதலியாக ஜோவிதா நடிக்கிறார். இவர் ஹீரோ, வில்லன் வேடங்களில் நடித்த லிவிங்ஸ்டன் மகள் ஆவார். இதுபற்றி ‘கலாசல்’ பட இயக்குனர் அஸ்வின் மாதவன் கூறும்போது,’காதல், கமர்ஷியல் இரண்டும் கலந்த கதை. புதுமுகங்கள் ஜோடி சேர்ந்தால் பொருத்தமாக இருக்கும் என்று எண்ணியபோது ராம் கேசவ், ஜோவிதா பொருத்தமாக அமைந்தனர். பிரபலங்கள் மகன், மகளை வைத்து முதல் படம் இயக்குவது மகிழ்ச்சி. சில விஷயங்கள் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களால் அப்பாவி மக்கள் மீது எப்படி திணிக்கப்படுகிறது என்பதே கதைக்கரு. பி.சி.பாலு தயாரிக்கிறார். பாபுகுமார் ஒளிப்பதிவு. நிஜாமுதீன் இசை. படத்தில் ராதாரவி, அம்பிகா, முருகதாஸ், மதன்பாப், அபிஷேக், பானுசந்தர், சாய்பிரியா முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர்’ என்றார்.

Source: Dinakaran

