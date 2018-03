‘விஸ்வரூபம் 2’ படத்தின் சென்சார் தகவல்கள்

உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் நடிப்பில் கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த திரைப்படமான ‘விஸ்வரூபம் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தின் படப்பிடிப்பு மற்றும் போஸ்ட் புரடொக்சன்ஸ் பணிகள் கடந்த சில மாதங்களாக நடைபெற்று வந்த நிலையில் சமீபத்தில் இந்த படத்தின் அனைத்து பணிகளும் நிறைவடைந்ததாக கமல்ஹாசன் தெரிவித்திருந்தார்இந்த நிலையில் இந்த படம் நேற்று சென்சாருக்கு சென்றது. சென்சார் அதிகாரிகள் இந்த படத்தை பார்த்து UA சான்றிதழ் அளித்துள்ளனர். தணிக்கை சான்றிதழ் பெற்றதை அடுத்து இந்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்றும் அனேகமாக இந்த படம் வரும் தமிழ்ப்புத்தாண்டு தினத்தில் வெளியாகும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறதுகடந்த 2015ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘தூங்காவனம்’ படத்திற்கு பின்னர் வெளியாகும் கமல்ஹாசன் படம் இதுதான் என்பதால் இந்த படத்தை மிகப்பெரிய அளவில் வரவேற்க கமல் ரசிகர்கள் தயாராகி வருகின்றனர்.கமல்ஹாசன் தயாரித்து இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில் கமல்ஹாசன், ராகுல் போஸ், பூஜாகுமார், ஆண்ட்ரியா, சேகர் கபூர், உள்பட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைத்துள்ளார்.

Source: Webdunia.com

English summary

‘ Viswaroopam 2 ‘ film sensor information

In the past year 2013 world hero Kamal Hassan acting coming movie ‘ Paris and second degree of the picture