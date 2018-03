வருமான வரி கட்டாததால் நடவடிக்கை : சென்னையில் வரும் 27ம்தேதி நடிகை ஸ்ரீவித்யா வீடு ஏலம்

3/17/2018 10:17:53 AM

சிவாஜி கணேசன், ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், விஜய், அஜீத் உள்பட பல முன்னணி ஹீரோக்களின் படங்களில் ஹீரோயின், குணச் சித்திரம் மற்றும் அம்மா வேடங்களில் நடித்தவர் ஸ்ரீவித்யா. தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி ஆகிய மொழிகளில் நூற்றுக்கணக்கான படங்களில் நடித்துள்ள அவர், மார்பகப் புற்றுநோய் காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வந்தார். ஆனால், 2006ல் சிகிச்சை பலனின்றி திருவனந்த புரத்தில் மரணம் அடைந்தார். அரசு மரியாதையுடன் அவரது இறுதிச்சடங்கு நடந்தது.

மறைந்த ஸ்ரீவித்யாவுக்கு சென்னை அபிராமபுரம் சுப்பிரமணியபுரம் தெருவிலுள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வீடு இருக்கிறது. தற்போது அங்கு நடனப் பயிற்சி மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த வீட்டை ஸ்ரீவித்யாவின் சகோதரர் நிர்வகித்து வருவதாகவும், வீட்டுக்குச் செலுத்த வேண்டிய வருமான வரியை நீண்ட நாட்களாகச் செலுத்தாமல் பாக்கி வைத்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் வருமான வரித்துறையினர் அந்த வீட்டில் சோதனை நடத்தினர். இதையடுத்து ஸ்ரீவித்யாவின் வருமான வரி பாக்கியை ஈடுசெய்ய, அவரது வீட்டை ஏலத்தில் விட வருமான வரித்துறை முடிவு செய்துள்ளது. 1,250 சதுர அடி கொண்ட இந்த அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பு, வரும் 27ம் தேதி ஏலத்துக்கு வருகிறது. வீட்டின் தோராய மதிப்பு 1 கோடியே 17 லட்சத்து 10 ஆயிரம் ரூபாய் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து வருமான வரித்துறை சார்பில் நோட்டீஸ் ஒட்டப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

