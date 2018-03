மெர்குரி படத்தின் தமிழக திரையரங்கு உரிமையை வாங்கிய பிரபல நிறுவனம்

கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் பிரபுதேவா, ரம்யா நம்பீசன், இந்துஜா நடிப்பில் வசனங்களே இல்லாமல் த்ரில்லர் படமாக உருவாகி இருக்கும் `மெர்குரி’. இந்த படத்தின் திரையரங்கு உரிமையை பிரபல நிறுவனம் ஒன்று கைப்பற்றியுள்ளது.

ஸ்டோன் பெஞ்ச் நிறுவனம் மற்றும் பென் ஸ்டூடியோஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியிருக்கும் இதில் சனத் ரெட்டி, தீபக் பரமேஷ், ரம்யா நம்பீசன், மேயாத மான் இந்துஜா, அனிஷ் பத்மன் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். பின்னணி இசையின் மூலமே நகரும் இந்த படத்தில் பிரபுதேவா எதிர்மறை கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்திருக்கும் இந்த படத்திற்கு திரு ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கிறார்.

சமீபத்தில் வெளியாகி இந்த படத்தின் டீசருக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ள நிலையில், மெர்குரி படத்தின் தமிழக திரையரங்கு உரிமையை டிரைடண்ட் ஆர்ட்ஸ் நிறுவனம் கைப்பற்றியிருப்பதாக படத்தின் இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் தெரிவித்துள்ளார். `மெர்குரி’ தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டு வருகிற ஏப்ரல் 13-ஆம் தேதி ரிலீசாக இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த படம் ரசிகர்களுக்கு முற்றிலும் வித்தியாசமான ஒரு படமாக இஉர்க்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

Source: Webdunia.com

English summary

Mercury Theatre of Tamil Nadu bought the film rights to the famous company

Karthik Prabhu Deva, ramya nambisan, hinduja subburaj movement in acting without signs thriller p.