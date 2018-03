தாய்லாந்தில் படமாகும் ‘மிஸ்டர் சந்திரமெளலி’

திரு இயக்கத்தில் உருவாகிவரும் ‘மிஸ்டர் சந்திரமெளலி’ படத்தின் ஷூட்டிங், தாய்லாந்தில் நடைபெற்று வருகிறது.

‘திரு’ இயக்கத்தில் உருவாகிவரும் படம் ‘மிஸ்டர் சந்திரமெளலி’. கார்த்திக், கெளதம் கார்த்திக் இருவரும் முதன்முறையாக இணைந்து நடிக்கின்றனர். அதுவும் அப்பா – மகனாகவே நடிக்கின்றனர். ஹீரோயினாக ரெஜினா நடிக்க, வரலட்சுமி சரத்குமார் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறார். ‘விக்ரம் வேதா’ சாம் சி.எஸ். இந்தப் படத்துக்கு இசையமைக்க, தனஞ்ஜெயன் தயாரிக்கிறார்.இந்தப் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள இரண்டு பாடல்களைப் படமாக்குவதற்காக தாய்லாந்து சென்றுள்ளனர். அங்குள்ள க்ராபி தீவில் பாடல் காட்சிகளைப் படமாக்கி வருகின்றனர். வருகிற 23ஆம் தேதியில் இருந்து வெளிநாடுகளிலும் தமிழ்ப் படங்களின் ஷூட்டிங் நடைபெறாது என தயாரிப்பாளர் சங்கம் அறிவித்துள்ளதால், அதற்குள் படப்பிடிப்பை முடித்துவிடத் திட்டமிட்டுள்ளது படக்குழு.

