கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் பிரபுதேவா நடிப்பில் வசனங்களே இல்லாமல் த்ரில்லர் படமாக உருவாகி இருக்கும் `மெர்குரி’ படத்தின் ப்ரோமோ பாடல் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது.

ஸ்டோன் பெஞ்ச் நிறுவனம் மற்றும் பென் ஸ்டூடியோஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் மெர்குரி. இதில் சனத் ரெட்டி, தீபக் பரமேஷ், ரம்யா நம்பீசன், மேயாத மான் இந்துஜா, அனிஷ் பத்மன் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

பின்னணி இசையின் மூலம் நகரும் இந்த படத்தில் பிரபுதேவா எதிர்மறை கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்துள்ளார்.

அண்மையில் இந்த படத்தின் டீசர் மற்றும் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இந்நிலையில் தற்போது படத்தின் ப்ரோமா பாடல் வெளியாகியுள்ளது. மெர்குரி வரும் ஏப்ரல் 13-ஆம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது.

[embedded content]

English summary

Mercury is the film’s Promo song video

