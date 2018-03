கபடி, கிரிக்கெட்டை விட்டு கால்பந்துக்கு தாவிய சுசீந்திரன்

கபடி, கிரிக்கெட்டை மையமாக வைத்து படம் இயக்கிய சுசீந்திரன் அடுத்ததாக கால்பந்தை மையமாக வைத்து படம் இயக்க இருக்கிறார். #Suseenthiran

‘வெண்ணிலா கபடிக்குழு’ படம் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமானவர் சுசீந்திரன். இப்படத்தில் விஷ்ணு விஷால், சரண்யா மோகன், கிஷோர், சூரி, அப்புக்குட்டி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தார்கள். கபடி ஆட்டத்தை மையமாக வைத்து வெளியான இப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு பெற்றது. இப்படத்தை அடுத்து ‘நான் மகான் அல்ல’, ‘ராஜபாட்டை’, ‘பாண்டிய நாடு’ போன்ற கமர்ஷியல் படங்களை கொடுத்தார். பின்னர், கிரிக்கெட்டை மையமாக வைத்து ‘ஜீவா’ என்ற படத்தை இயக்கினார். இதிலும் விஷ்ணு விஷால் நாயகனாக நடித்தார். இப்படமும் சூப்பர் ஹிட்டானது. தற்போது புதிய முகங்களை வைத்து இயக்கும் ‘ஏஞ்சலினா’ படத்தை இயக்கியுள்ளார். இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பை தற்போது முடித்துள்ளதாக சுசீந்திரன் கூறியுள்ளார். மேலும் இப்படத்தை ஜூன் மாதம் வெளியிட திட்டமிட்டு இருப்பதாகவும், இப்படத்தில் பணியாற்றிய அனைத்து டெக்னிஷியன்ஸ், நடிகர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன் என்றும் கூறியுள்ளார். இவர் அடுத்ததாக கால்பந்தை மையமாக வைத்து படம் எடுக்க இருக்கிறார். இந்தப் படத்தில் நடிப்பதற்கு ஆர்வமுள்ள கால்பந்து விளையாட்டு வீரர்களைத் தேடி வருகிறார்.

Source: Malai Malar

