காவலர்கள் தற்கொலை செய்வது மனவேதனையை ஏற்படுத்துகிறது: கார்த்தி

பணியில் உள்ள காவலர்கள் தற்கொலை செய்யும் சம்பவம் மிகுந்த மனவேதனையை ஏற்படுத்துகிறது என்று நடிகர் கார்த்தி கூறியிருக்கிறார்.

முன்னாள் காவல்துறை அதிகாரிகள் பொதுநல அறக்கட்டளை தொடக்க விழா கோவை ஆவாரம் பாளையத்தில் உள்ள ஒரு திருமண மண்டபத்தில் இன்று நடந்தது. ஓய்வு பெற்ற கூடுதல் டி.எஸ்.பி.கோபால்சாமி வரவேற்றார். டாக்டர். சுசீலா நாச்சிமுத்து குத்துவிளக்கேற்றினார். ஓய்வு பெற்ற சி.பி.ஐ. முன்னாள் டி.எஸ்.பி. வெள்ளியங்கிரி தலைமை உரையாற்றினார். மாநகர போலீஸ் கமி‌ஷனர் பெரியய்யா, நடிகர் கார்த்தி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு வாழ்த்துரை வழங்கினர். அதன்பின் கார்த்தி பேசும்போது, ‘காவலர் உடை அணியும் போது திமிரு ஏற்படுகிறது. சம்பளத்திற்காக இந்த வேலை செய்ய முடியாது. மக்களுக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தால் தான் இந்த பணி செய்ய முடியும். நேர்மையான காவல்துறை அதிகாரியாக நடிப்பதே இவ்வளவு கஷ்டம் என்றால், நேர்மையாக இருப்பது எவ்வளவு கடினம் என்று தீரன் படம் நடிக்கும் போது எனக்கு தெரிந்தது. போலீசார் இரவு பகல் பார்க்காமல் உழைக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பொதுமக்கள் மரியாதை அளிக்க வேண்டும். போலீசாரின் மன உளைச்சலை போக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பணியில் உள்ள காவலர்கள் தற்கொலை செய்யும் சம்பவம் மிகுந்த மனவேதனையை ஏற்படுத்துகிறது. பணியில் உயிரிழக்கும் காவலர்களின் குடும்பங்கள் பாதிப்பில் உள்ளதை பார்க்கும் போது தான், அறக்கட்டளை தொடங்க வேண்டும் என்று தோன்றியது. நேர்மையாக உழைத்ததற்கு இந்த சமூகம் என்ன செய்தது என்று பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு தோன்றி விடக்கூடாது. நேர்மையான அதிகாரிகள் தைரியமாக இருப்பதற்கு இதுபோன்ற அறக்கட்டளை அனைத்து இடங்களிலும் ஏற்படுத்த வேண்டும். இந்த அறக்கட்டளைக்காக எங்கள் குடும்பம் சார்பில் ரூ.10 லட்சம் நன்கொடையாக வழங்கப்படுகிறது’ என்றார்.

Source: Malai Malar

English summary

Guards is causing anguish to suicide: karthi

Work at the police to commit suicide incident that causes great distress to actor karthi said