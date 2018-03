அல்லு அர்ஜுன் படத்திற்கு தமிழ் பெயர் அறிவிப்பு

அல்லு அர்ஜுன் நடித்துள்ள ‘நா பேரு சூர்யா நா இல்லு இண்டியா’ படத்திற்கு தமிழில் என்ற பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள். #AlluArjun

தெலுங்கில் முன்னணி நடிகராக வலம் வருபவர் அல்லு அர்ஜுன். இவர் நடித்த பல படங்கள் சூப்பர் ஹிட்டாகியுள்ளது. இவரது நடிப்புக்கென்று தனி ரசிகர்கள் பட்டாளமே உள்ளது. அல்லு அர்ஜுன் தற்போது வம்சி இயக்கத்தில் நடித்துள்ள தெலுங்குப் படம் ‘நா பேரு சூர்யா நா இல்லு இண்டியா’. இதில் அல்லு அர்ஜுன் ஜோடியாக அனு இம்மானுவேல் நடிக்கிறார். மேலும், முக்கிய வேடங்களில் சரத்குமார், அர்ஜுன், நதியா, தாகூர் அனூப்சிங், ஹரீஷ் உத்தமன், கிஷோர் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். விஷால் – சேகர் இசையமைக்க, ராஜீவ் ரவி ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். இப்படத்தில் ராணுவ வீரராக அல்லு அர்ஜுன் நடிக்கிறார். சமீபகாலமாக தமிழ் நடிகர்களின் படங்கள் தெலுங்கில் வெளியிடப்படுகிறது. அதுபோல், தெலுங்கு நடிகர்களின் படங்களும் இங்கு தமிழில் பெயர் வைக்கப்பட்டு வெளியாகிறது. அந்த வகையில், அல்லு அர்ஜுன் படத்திற்கு ‘என் பெயர் சூர்யா என் வீடு இந்தியா’ என்ற பெயரில் தமிழிலும் ரிலீஸாக இருக்கிறது.

