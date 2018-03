மிஷ்கின் படத்தில் இணையும் முக்கிய பிரபலம்

மிஷ்கின் இயக்கத்தில் அடுத்ததாக உருவாக இருக்கும் படத்தில் சாந்தனு நாயகனாக நடிக்க இருக்கும் நிலையில், அந்த படத்தில் முக்கிய பிரபலம் ஒருவரும் இணையவிருக்கிறார். #Mysskin #ARRahman

‘துப்பறிவாளன்’ படத்தை தொடர்ந்து மிஷ்கின் தற்போது சூப்பர் டீலக்ஸ், ‘சுட்டுப்பிடிக்க உத்தரவு’ படங்களில் நடித்து வருகிறார். இந்நிலையில், மிஷ்கின் அடுத்ததாக சாந்தனுவை இயக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. லிப்ரா புரொடக்‌ஷன்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு ஒளிப்பதிவாளராக பி.சி.ஸ்ரீராம் ஒப்பந்தமாகி இருக்கிறார். இந்த படத்தில் சாந்தனு ஜோடியாக நடிக்க சாய் பல்லவி மற்றும் நித்யா மேனனுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படுவதாக கூறப்பட்ட நிலையில், இந்த படத்திற்கு இசையமைக்க `மொசார்ட் ஆப் மெட்ராஸ்’ என அழைக்கப்படும் ஆஸ்கார் நாயகன் ஏ.ஆர்.ரஹ்மானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தில் நடிக்கும் மற்ற கதாபாத்திரங்கள் குறித்த விவரம் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. படப்பிடிப்பு மே மாதம் துவங்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. #Mysskin #ARRahman

Source: Malai Malar

English summary

A key figure in the Internet celebrity Mishkin

Mishkin will be created in the next movement in the film, the hero will be in a position to santanu, the padam