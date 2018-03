முதுகில் டாட்டூ வரைந்து புகைப்படம் வெளியிட்ட பிரபல நடிகை

முன்னாள் உலக அழகியான சுஷ்மிதா சென், தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் எப்போதுமே ஆக்டிவ்வாக இருப்பவர். அவ்வப்போது தன்னுடை புகைப்படத்தை பதிவீட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில், புதிதாக தனது முதுகின் கீழ்ப்பகுதியில் புலி போன்றும், அதன் கீழ் தாமரை இருப்பது போன்றும் டாட்டூ வரைந்து கொண்டிருக்கிறார் சுஷ்மிதா. தமிழில் நாகார்ஜூனா நடித்த ‘ரட்சகன்’ படத்தில் அறிமுகமானார். அதன்பிறகு இந்தியா முழுக்க பல மொழிகளிலும் பரவலாக நடித்து வந்தார்.

சுஷ்மிதா அவ்வப்போடு தனது ஹாட்டான படங்களை இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்டு வருகிறார். தான் ஜிம்மில் வொர்க்-அவுட் செய்யும் போட்டோ மற்றும் வீடியோக்களையும் வெளியிட்டு வருகிறார். அவர் சமீபத்தில் வெளியிட்ட வொர்க்-அவுட் வீடியோ ஒன்று செம வைரலானது.

இதனை பார்த்த ரசிகர்கள் பலரும் சுஷ்மிதா கேரக்டருக்கு புலி டாட்டூ பொருத்தமாக இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: Webdunia.com

English summary

Draw the back tattoo photo published by the popular actress

Former Miss World of Sushmita Sen, always akdivvam his instagram page. From time to time