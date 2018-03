நயன்தாராவுக்கு ஜோடியான அனிருத்!?

Highlights கோலமாவு கோகிலா சிங்கிள் ட்ராக் செம்ம ஹிட்

நயன்தாராவுக்கு ஜோடியாக வருவது போல் கெஸ்ட்ரோலில் நடிக்கும் அனிருத்

‘கோலமாவு கோகிலா’ படத்தில் நடித்து வரும் நயன்தாராவுக்கு ஜோடியாக அனிருத் நடிக்கவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தென்னிந்திய சினிமாவின் லேடி சூப்பர்ஸ்டராக அழைக்கப்படுபவர் நடிகை நயன்தாரா. இவர் தனக்கு வரும் ஒவ்வொரு படத்தையும் மிகவும் கவனமாக தேர்ந்தெடுத்து அதில் வருகிறார். அப்படி தேர்ந்தெடுத்து தற்போது நடித்து வரும் படங்களில் ஒன்றுதான் ‘கோலமாவு கோகிலா’. இந்தப் படம் விரைவில் திரைக்கு வரவுள்ளது. சமீபத்தில் வெளியான இப்படத்தின் சிங்கிள் ட்ராக் செம்ம ஹிட்டாகியுள்ளது. இப்படத்தை நெல்சன் இயக்கி வருகிறார். இந்தப் படத்துக்கு அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார். kolamavu-gokila இந்தப் படத்தில் ஒரு கெஸ்ட் ரோலில் அனிருத் நடிக்கவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதில் நயன்தாராவிற்கு ஜோடியாக வருவது போல் இருக்குமாம். அப்படி நயன்தாராவுக்கு அனிருத் ஜோடியாக நடித்துவிட்டால், தன்னை விட 10 வயது குறைவான ஒருவருக்கு ஜோடியாக நடித்த பெருமை நயன்தாராவிற்கு கிடைக்கும்.

Source: samayam

English summary

Nayantara paired with a aniruddho!?

Nayantara paired with a aniruddho!? Highlightskolamavu Kokila hitnaindara single track when it comes to looking for pairs p.