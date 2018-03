எல்லா படத்திலும் குடிகாரி போல நடிக்க முடியாது: இயக்குனரிடம் ஆண்ட்ரியா ரவுசு

3/19/2018 2:53:11 PM

தரமணி, விஸ்வரூபம் உள்ளிட்ட பல்வேறு படங்களில் நடித்திருப்பவர் ஆண்ட்ரியா. அவர் கூறியது:கடந்த ஆண்டு, ‘தரமணி’ படத்தில் நடித்திருந்தேன். இது எனக்கு நடிப்பு துறையில் முக்கிய படமாகவும், பல வகையில் மாறுபட்ட படமாகவும் இருந்தது. ‘தரமணி’, ‘அருவி’ இரண்டு படமும் திரையுலகில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. ஹீரோயின்களுக்காக வலுவான கதைகள் எழுதப்படுகின்றன. ரசிகர்களும் அதை ரசிக்கிறார்கள். கமர்ஷியல் படம், விருது படம் என மக்கள் இருபார்வையில் படங்களை பார்க்கின்றனர். ஹீரோயினை மையமாக வைத்து உருவாகும் படங்களை கமர்ஷியல் படங்கள் கணக்கில் அவர்கள் வைத்துப்பார்ப்பதில்லை. ஆனால் தரமணி, அருவி இரண்டுமே கமர்ஷியல் வெற்றியாக அமைந்தன.

‘தரமணி’ படத்துக்கு பிறகு நிறைய படங்களில் நடிக்க வாய்ப்பு வந்தது. ஒரு இயக்குனர் எனது கதாபாத்திரத்தை குடிப்பதுபோலவும், புகைப்பிடிப்பதுபோலவும் அமைத்திருந்தார். ‘என்ன இப்படி அமைத்திருக்கிறீர்கள்?’ என்றபோது, ‘தரமணி படத்தில் நடித்திருந்தீர்களே’ என்றார். அவர் சொல்வதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை. கதாபாத்திரத்தின் தன்மையைபொறுத்து தரமணியில் அப்படி நடித்திருந்தேன். அதற்காக ஆண்ட்ரியா ஒவ்வொரு படத்திலும் குடிப்பதுபோலவும், புகைப்பிடிப்பதுபோலவும் நடிப்பார் என்று அர்த்தமல்ல. பொதுவாகவே ஹீரோக்களை மையமாக வைத்த கதைகளை தயாரிக்க தயாரிப்பாளர்கள் எண்ணுகின்றனர். அதுதான் லாபம் தரும் என்றும் எண்ணுகின்றனர். ஆனால் அதையும் மீறி தரமணி, அருவி வெற்றிபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது. என்னைப் பொறுத்தவரை ஹீரோவுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படங்களில் நடிக்க மறுப்பதில்லை. ஆனால் அதில் எனது பாத்திரத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு ஆண்ட்ரியா கூறினார்.

Source: Dinakaran

