ஹீரோயினுக்கு ஆச்சரியம் கொடுத்த ரஜினி!

பா.ரஞ்சித் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்துள்ள படம் ‘காலா’. இதில் நாயகியாக நடித்திருப்பவர் ஹூமா குரேஷி.

கேங்ஸ் ஆஃப் வாசிப்பூர்’ படத்தில் அறிமுகமாகி பாலிவுட்டில் பல படங்களில் நடித்திருக்கும் ஹூமா குரேஷி, தற்போது தென்னிந்திய படங்களில் வாய்ப்பு வருகிறதாம்.

காலா படத்தில் நடித்து வந்தபோது ரஜினியின் எளிமை தன்னை வியக்க வைத்ததாகவும், ஒரு மகளைப் போலவே அவர் பாசம் காட்டியதாகவும் ஹூமா குரேசி கூறினார்.

தனது வீட்டில் இருந்தே படப்பிடிப்பு தளத்துக்கு உணவு வரவைத்து தனக்கு ரஜினி விருந்து கொடுத்ததை பெருமையாகச் சொல்லியிருக்கிறார்.

தற்போது தமிழ், தெலுங்குப் படங்களில் நடிப்பது குறித்து டைரக்டர்கள் தன்னிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாக தெரிவிக்கும் ஹூமா குரேசி, தென்னிந்தியாவுக்கு இடம் பெயரவும் வாய்ப்பு இருப்பதாகச் தெரிவித்துள்ளார்.

சந்திரமுகி படத்தில் ரஜினிக்கு ஜோடியாக நடித்த நயன்தாரா லேடி சூப்பட்ஸ்டார் ஆனது மாதிரி ரஜினியுடன் நடித்திருக்கும் ஹூமா குரேஷிக்கும் நிறைய வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.

Huma Qureshi is the heroine of Rajini’s ‘kaala’ movie. After Kaala, she has said that she has a chance to move from Mumbai to South India.