விபின் அனேஜாThalapathy62:hindi singer sang a intro songs for vijay’s next!|விஜய்யின் அறிமுகப் பாடலை பாடிய பிரபல இந்தி பாடகர்! – Tamil movie news – Samayam Tamil

Source: samayam

English summary

Vijay’s introductory song, sung by famous singers in Hindi!

Vipin anejaThalapathy62: singer sang a hindi songs for vijay intro ‘ s next! | Vijay’s introductory song, sung by famous singers in Hindi! – Tamil movie news – Samayam Tamil Source: samayam