கீர்த்தி சுரேஷுக்கு டப்பிங் பேசும் பானுப்ரியா

3/19/2018 3:43:38 PM

விஜயகாந்த், சத்யராஜ், பாக்யராஜ் ஜோடியாக பல படங்களில் நடித்திருப்பவர் பானுப்ரியா. தற்போது அதிக படங்களில் நடிக்காமல் ஒதுங்கியிருந்தாலும் இங்ெகான்றும் அங்கொன்றுமாக அம்மா, அக்கா வேடங்களில் நடிக்கிறார். வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது ஹீரோயின்களுக்கு டப்பிங் குரலும் கொடுக்கிறார். தற்போது அப்படியொரு வாய்ப்பை ஏற்றிருக்கிறார். பழம்பெரும் நடிகை சாவித்ரி வாழ்க்கை படம், ‘நடிகையர் திலகம்’ பெயரில் உருவாகிறது. சாவித்ரி வேடத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்கிறார். முக்கிய வேடத்தில் சமந்தா நடிக்கிறார்.

மேலும் விஜய் தேவர கொண்டா, துல்கர் சல்மான், நாக சைதன்யா, பிரகாஷ் ராஜ், ஷாலினி பாண்டே, மாளவிகா நாயர் உள்ளிட்ட ஏராளமான நட்சத்திரங்கள் நடிக்கின்றனர். பல ஹீரோ, ஹீரோயின்கள் ஒரே படத்தில் இணைந்திருப்பதற்கு சாவித்ரி மீது அவர்கள் வைத்திருக்கும் மரியாதைதான் காரணமாம். அந்த வகையில் பானுப்ரியாவும் சாவித்ரி கதாபாத்திரத்துக்கு குரல் கொடுக்க சம்மதித்திருக்கிறார். இப்படத்தை நாக் அஸ்வின் இயக்குகிறார். தற்போது படத்தின் விஎப்எக்ஸ் பணிகள் நடக்கிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Keerthi Suresh bhanupriya gets to dubbing

3/19/2018 3:43:38, sathyaraj, bhagyaraj PM vijayakanth, starred in many films as a heroine who was bhanupriya gets. At present, more padangali