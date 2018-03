நயன்தாராவுக்கு ஜோடியாக நடிக்கும் பிரபல இசையமைப்பாளர் யார் தெரியுமா?

நயன்தாரா நடித்து வரும் கோலமாவு கோகிலா திரைபடத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக இசையமைப்பாளர் அனிருத் நடிக்க போவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நயன்தாராவை வைத்து ‘கோலமாவு கோகிலா’ என்ற படத்தை இயக்கி வருகிறார் நெல்சன். இந்தப் படத்தை, லைகா நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

இந்தப் படத்தில், நயனுடன் சேர்ந்து சரண்யா பொன்வண்ணன், யோகிபாபு, விஜய் டிவியின் ‘கலக்கப்போவது யாரு’ பிரபலங்கள் ஜாக்குலின் மற்றும் அறந்தாங்கி நிஷா ஆகியோரும் நடித்துள்ளனர். அனிருத், இந்தப் படத்துக்கு இசையமைத்துள்ளார். சமீபத்தில் இந்த படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்ப்பை பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில், தற்போது நயன்தாராவுக்கு ஜோடியாக அனிருத் நடிக்க போவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Source: Webdunia.com

English summary

Co-star nayantara composer know who you are?

Kolamavu Kokila movie starring nayantara in which he paired with composer aniruddho was going to act information