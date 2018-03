என்.டி.ராமராவின் 2வது மனைவி வாழ்க்கை படம்: இயக்குனர் வர்மா கைவிட்டார்

3/19/2018 4:49:23 PM

தமிழ் படத்தில் நடித்து சாதனை படைத்த எம்ஜிஆர் போல் தெலுங்கு படங்களில் நடித்து சாதனை படைத்தவர் என்.டி.ராமராவ். தமிழ்நாட்டில் எம்ஜிஆர் முதலமைச்சர் ஆனதுபோலவே என்டிஆரும் தேர்தலில் போட்டியிட்டு ஆந்திர முதல்வராக பொறுப்பு வகித்தார். அவரது வாழ்க்கையில் 2வது மனைவியாக வந்த லட்சுமி பார்வதியால் பல்வேறு அதிர்ச்சி தரும் திருப்பங்கள் நிகழ்ந்தன. இது பெரும் சர்ச்சைகளையும் ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில் லட்சுமி பார்வதி வாழ்க்கை சரித்திரத்தை படமாக்கவிருப்பதாக இயக்குனர் ராம் கோபால் வர்மா கடந்த வருடம் அறிவித்தார். அத்துடன் படத்துக்கான பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரும் வெளியிட்டு அதிரடி ஏற்படுத்தினார்.

இப்படத்தை தயாரிக்க பெரும்பாலான தயாரிப்பாளர்கள் முன்வராத நிலையில் அரசியல்வாதி ஒருவர் தயாரிக்க முன்வந்திருப்பதாக வர்மா தெரிவித்தார். தற்போது அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து வர்மாவே மற்றொரு டுவிட்டர் வெளியிட்டுள்ளார். அதில் குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சி பிரமுகரின் தயாரிப்பில் லட்சுமி பார்வதி படத்தை இயக்கவில்லை என தெரிவித்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

N. t. Rama Rao’s second wife he abandoned life picture: Director Verma

