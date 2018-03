கவலையில் உள்ள காஜல் குடும்பத்தினர்!

சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டிய நேரத்தில் காஜல் அகர்வால் குடும்பத்தார் கவலையில் உள்ளனர்.

தமிழ், தெலுங்கு திரையுலகில் முன்னணி ஹீரோயின் காஜல் அகர்வால். இவருக்கு 32 வயதாகிறது. இவருக்கு திருமணம் செய்ய அவர் குடும்பத்தார் ஆசைப்படுகிறார்கள்.

தற்போது காஜல் பல படங்களில் பிஷியாகவுள்ளார். ஆனால், காஜல் அகர்வால் தங்கை நிஷாவுக்கு திருமணமாகி ஒரு குழந்தையும் உள்ளது. ஆனால் நிஷாவுக்கு முன் காஜலுக்கு திருமணம் செய்ய அவர்கள் குடும்பத்தார் திட்டமிட்டிருந்தனர்.

ஆனால் தற்போது காஜல் தமிழ், தெலுங்கு படங்களில் பிசியாக இருப்பதை பார்த்து சந்தோஷப்படாமல் அவர் குடும்பத்தார் வருத்தப்படுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Kajal Agarwal is super busy with Tamil and Telugu movies. Her family is worried as she won’t agree to get married this year because of work load.