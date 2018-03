சுஸ்மிதாசென் படத்தை கிண்டல் செய்த ரசிகர்கள்

தமிழில் ரட்சகம் மூலம் அறிமுகமான பிரபல இந்தி நடிகை சுஸ்மிதா சென் வெளியிட்ட புகைப்படத்தை ரசிகர்கள் கிண்டல் செய்துள்ளனர்.

முன்னாள் உலக அழகி சுஷ்மிதாசென், நாகார்ஜுனா நடித்த ‘ரட்சகன்’ படத்தின் மூலம் நடிகையாக அறிமுகமானார். பின்னர் இந்தி உள்பட பல்வேறு மொழிகளில் நடித்துவந்தார். சமீபகாலமாக இவருக்கு சினிமாவில் பெரிய வாய்ப்பு இல்லை. என்றாலும், தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் கவர்ச்சியான படங்களை வெளியிட்டு வருகிறார். ஜிம்மில் அவர் உடற்பயிற்சி செய்யும் படத்தை சமீபத்தில் வெளியிட்டார். வேறு சில புகைப்படங்களை இப்போது வெளியிட்டு இருக்கிறார். அதில் ஒரு புகைப்படத்தில் அவர் தனது இடுப்பில் பச்சை குத்தி இருப்பதை வெளியிட்டுள்ளார். இதை இளம் ரசிகர்கள் கிண்டல் செய்து கருத்து வெளியிட்டுள்ளனர். இத்தனை வயதுக்குப் பிறகு இது தேவையா? உங்களிடம் கவர்ச்சியை காண விரும்பியது யார்? என்று விதம் விதமாக விமர்சனம் செய்து இருக்கிறார்கள்.

Source: Malai Malar

English summary

Susmithasen film fans teased

Through the introduction of the famous Hindi actress in Tamil ratchagam Odia Sen issued a photo tease fans