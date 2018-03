‘தேவர்மகன்’ மீசைக்கு கமல் திடீர் மாற்றம்

3/20/2018 2:19:51 PM

கமல்ஹாசன் நடிப்பில் விரைவில் திரைக்கு வரவுள்ளது ‘விஸ்வரூபம் 2’. இதையடுத்து ‘இந்தியன் 2’ம் பாகத்தில் நடிக்கிறார். இப்படத்துக்காக ஐதராபாத்தில் உள்ள ராமோஜிராவ் ஸ்டுடியோவில் பிரமாண்ட செட் அமைக்கப்படுகிறது. ‘சபாஷ் நாயுடு’ படம் முதல்கட்ட படப்பிடிப்போடு நிற்கிறது. இந்நிலையில் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தொடங்கி அரசியல் களத்தில் தீவிரம் காட்டி வருகிறார். வழக்கமாக கமல் தனது இமேஜை பொது இடங்களில் தக்க வைப்பதில் மிகவும் கவனம் காட்டுவார். ரஜினிகாந்த் வெள்ளை தாடி, மீசையுடன் வந்தாலும் கமலைப்பொறுத்தவரை எப்போதும் டிப் டாப் உடையில் இளமை தோற்றத்துடன், நரை முடி என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லாமல் கருகரு ஹேர் ஸ்டைலில் காணப்படுவார்.

அரசியல் களத்துக்கு வந்தபிறகு தனது சினிமா இமேஜை மறந்து யதார்த்தத்துக்கு மாறியிருக்கிறார் கமல். கட்சி கருத்தரங்குகள், கூட்டங்களில் பங்கேற்கும்போது நரைத்த மீசை, ஹேர்ஸ்டைலுடன் காணப்படுகிறார். வேட்டி கட்டியும் வலம் வருகிறார். நேற்று தனது ஆழ்வார்பேட்டை அலுவலகத்துக்கு வந்த கமல் ‘தேவர்மகன்’ பாணியில் முறுக்கு மீசையுடன் தென்பட்டார். அடுத்து அவர் நடிக்கவிருப்பது ‘இந்தியன் 2’ படம்தான். இந்நிலையில் அவர் முறுக்கு மீசைக்கு மாறி யிருப்பது பலருக்கும் ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஒருவேளை, ‘தேவர் மகன் 2’ம் பாகத்திலும் நடிக்க எண்ணி உள்ளாரோ என்ற பேச்சும் எழுந்திருக்கிறது.

Source: Dinakaran

