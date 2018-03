தனுஷ் தயாரிப்பில் ஐஸ்வர்யா இயக்கும் படம்

3/20/2018 4:34:23 PM

தனுஷ் மனைவி ஐஸ்வர்யா. ரஜினியின் மூத்த மகளான இவர் ஏற்கனவே தனுஷ் நடித்த ‘3’ என்ற படத்தை இயக்கினார். இதையடுத்து கவுதம் கார்த்திக் நடித்த, ‘வை ராஜா வை’ படம் இயக்கினார். அடுத்து, பாராலிம்பிக்கில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற தமிழக வாலிபர் மாரியப்பன் வாழ்க்கை படத்தை இயக்குவதாக அறிவித்தார். தனுஷே இதில் நடிப்பதாக இருந்தது. ஆனால் வெவ்வேறு காரணங்களால் இதன் படப்பிடிப்பு ெதாடங்கவில்லை. இதற்கிடையில் திரைப்பட ஸ்டண்ட் கலைஞர்களை மையமாக வைத்து ‘சினிமா வீரன்’ என்ற ஆவணப்படம் இயக்கினார்.

இதற்கிடையில் தனுஷ், வடசென்னை, எனை ேநாக்கி பாயும் தோட்டா, மாரி 2 ஆகியவற்றுடன் ‘தி எக்ஸ்டார்டினரி ஜர்னி ஆப் த ஃப்கிர்’ ஹாலிவுட் படத்திலும் பிஸியாகி விட்டார். இந்நிலையில் ஐஸ்வர்யா திகில் படமொன்றை இயக்க எண்ணி உள்ளார். இதை தனுஷ் தயாரிக்கிறார். நடிகர், நடிகைகள் தேர்வு நடக்கிறது. படத்தின் முதல்கட்ட பணிகள் முடிந்ததும் புதுபடம் பற்றிய அறிவிப்பை வெளியிடுகிறார் ஐஸ்வர்யா.

Source: Dinakaran

