இன்னொரு காயத்ரி என்ட்ரி

தமிழில் ஏற்கனவே ‘நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம்’ காயத்ரி, காயத்ரி ரகுராம் என இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட காயத்ரி பெயரில் நடிகைகள் இருக்கின்றனர். அடுத்து, ‘காசு மேல காசு’ படம் மூலம் அறிமுகமாகிறார் மற்றொரு காயத்ரி. ஹீரோ ஷாருக். பிரதான வேடத்தில் மயில்சாமி நடிக்கிறார். இப்படம்பற்றி இயக்குனர் கே.எஸ்.பழனி கூறும்போது,’பெற்றோர் தங்கள் பிள்ளைகளின் வாழ்க்கை நன்கு அமைய படாதபாடுபடுகின்றனர். அந்த வகையில் தன் மகனுக்கு கோடீஸ்வர பெண்ணை மணம் முடிக்க பேராசையுடன் சுற்றி வரும் மயில்சாமி, அதற்காக எவ்வாறெல்லாம் நாடகம் ஆடி பெண் தேடுகிறார் என்பதை கலகலப்பாக கதை கூறுகிறது. கஞ்சா கருப்பு, சாமிநாதன், கோவை சரளா, நளினி, மதுமிதா ஆகியோரும் நடிக்கின்றனர். பாண்டியன் இசை. சுரேஷ் தேவன் ஒளிப்பதிவு. கருப்பையா பாடல்கள். பி.ஹரிஹரன், பி.உதயகுமார், பி.ராதாகிருஷ்ணன் தயாரிக்கின்றனர். சென்னை, புதுச்சேரி, மகாபலிபுரத்தில் படப்பிடிப்பு நடக்கிறது’ என்றார்.

