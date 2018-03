அரசியல் படத்தில் நடிக்கிறார் நயன்தாரா

3/21/2018 3:14:10 PM

தமிழக முதல்வர்களாக இருந்து மறைந்த எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா வாழ்க்கை சரித்திரம் படமாக்க திட்டமிடப்பட்டு அதற்கான பணிகளை சிலர் மேற்கொண்டிருக்கின்றனர். அதேபோல் ஆந்திராவிலும் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் என்.டி.ராமராவ் வாழ்க்கை வரலாறு படமாகிறது. இதில் என்.டி.பாலகிருஷ்ணா, தந்தையின் வேடம் ஏற்று நடிக்கவிருக்கிறார். இப்படத்துக்கு போட்டியாக மற்றொரு முன்னாள் முதல்வர் கதையும் படமாகிறது.

ஆந்திர முதல்வராக இருந்து ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் இறந்த ஒய்.எஸ்.ஆர் என்று அழைக்கப்படும் ஒய்.எஸ்.ராஜசேகர ரெட்டி வாழ்க்கை சரித்திரத்தை படமாக்க திட்டமிட்டுள்ளனர். ஒய்எஸ்ஆர் வேடத்தில் மம்மூட்டி நடிக்கவும், ஜோடியாக நயன்தாரா நடிக்கவும் பேசப்பட்டு வருகிறது. ஒய்எஸ்ஆரின் மனைவி விஜயம்மாவாக நயன்தாராவை நடிக்க வைக்க எண்ணி உள்ளனர். இயக்குனர் பொறுப்பை மகிராகவ் ஏற்க உள்ளார்.

ஒய்எஸ்ஆர் வாழ்க்கையில் 1999ம் ஆண்டுமுதல் 2004ம் ஆண்டுவரை நடந்த முக்கிய சம்பவங்களை படத்தில் பிரதானப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளனர். குறிப்பாக அவர் 3 மாத பாதயாத்திரை ஒன்றில் பங்கேற்றார். அதற்கு முக்கியத்துவம் தரப்படவிருப்பதாகவும் படத்துக்கும் யாத்ரா என பெயரிடப்படவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் கூறுகின்றன. தெலுங்கு சேதம், ஒய்.எஸ்ஆர் காங்கிரஸுக்கு இடையே ஆந்திராவில் அரசியல் ரீதியாக கடும்போட்டி நிலவும் நிலையில், அந்த கட்சி தலைவர்களாக திகழ்ந்த என்.டி.ராமராவ், ஒய்.எஸ்.ராஜசேகரரெட்டி வாழ்க்கை படமாகவுள்ளது கூடுதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

