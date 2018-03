சம்பளத்தை உயர்த்திய மாதவன்

3/21/2018 3:38:57 PM

கோலிவுட் ஹீரோக்கள் சிலர் கோடிகளில் சம்பளம் வாங்குகின்றனர். தமிழில் நிறைய படங்களில் நடிக்காவிட்டாலும் தேர்வு செய்து படங்களை ஒப்புக்கொள்ளும் நடிகர் மாதவனும் கோடிகளில் சம்பளம் வாங்கும் ஹீரோக்களுக்கு எந்தவிதத்திலும் சளைத்தவரில்லை. இறுதிசுற்று, விக்ரம் வேதா படங்களுக்கு பிறகு மாதவனுக்கு மார்க்கெட் ரீதியாக வலுவான இடம் கிடைத்திருக்கிறது. கோலிவுட் படத்தில் நடிக்க கேட்டால் 4 கோடி கொடுத்தால் கால்ஷீட் ஓ.கே செய்கிறாராம். விஜய்சேதுபதியும், மாதவனும் இணைந்து நடித்த, ‘விக்ரம் வேதா’ ஹிட் ஆனது. இதை புஷ்கர், காயத்ரி இயக்கினர். இப்படத்தை இந்தியில் ரீமேக் செய்ய முடிவு செய்துள்ளனர். இயக்குனர்களுக்கு மாதவன் நெருக்கமான நட்பாக இருந்தாலும் சம்பள விஷயத்தில் கறாராகவே இருக்கிறார். பாலிவுட்டில் பெரிய நிறுவனம் இப்படத்தை ரீமேக் செய்யவிருப்பதால் மாதவன் தனது சம்பளத்தை ஒன்றரை மடங்கு உயர்த்திவிட்டாராம். அதற்கு தயாரிப்பு நிறுவனம் சம்மதிக்கவில்லை. மற்றொரு ஹீரோவாக நடிக்க ஷாருக்கான் உள்ளிட்ட சிலரிடம் பேச்சு நடக்கிறது. மற்றொரு ஹீரோவுக்கு பெரிய சம்பளம் தர தயாராக இருக்கும்போது மாதவனுக்கு மட்டும் சம்பளத்தை குறைத்துபேசுவது சரியல்ல என்று அவரது தரப்பு சொல்கிறது. அதேசமயம் குறிப்பிட்ட கதாபாத்திரத்துக்கு மாதவன் தான் பொருத்தமாக இருப்பார் என்று இயக்குனர் தரப்பு கூறுகிறதாம்.

