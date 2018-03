விஜய் சேதுபதியின் விருப்பம்

3/22/2018 10:14:22 AM

இந்த ஆண்டும் பிசியாக இருக்கிறார், விஜய் சேதுபதி. மணிரத்னத்தின் செக்கச்சிவந்த வானம், தியாகராஜன் குமாரராஜாவின் சூப்பர் டீலக்ஸ் மற்றும் சீதக்காதி, 96, ஜூங்கா உள்பட பல படங்களில் நடிக்கிறார். என்றாலும், விஜய் சேதுபதிக்கு தான் நடித்த நல்ல குறும்படங்களைத் திரைப்படமாக உருவாக்க ஆசை இருக்கிறது. மீனவர்கள் பிரச்னையைப் பேசும் நீர், சூதாட்டம் தொடர்பான ராஜா ராணி, சினிமா பிரச்னை சம்பந்தமான பெட்டிக்கேஸ், நண்பர்களைப் பற்றிய ராவணன் ஆகிய குறும்படங்களைத் திரைப்படமாக்க விரும்புகிறார். தற்போது அந்தந்தப் படங்களின் இயக்குனர்களை வரவழைத்து, திரைப்படத்துக்கான திரைக்கதையை அமைக்கச் சொல்லியிருக்கிறார்.

Source: Dinakaran

English summary

The desire of Vijay sethupathy

3/22/2018 10:14:22 AM is a PC this year, Vijay sethupathy. Mani Ratnam’s sekkachivan kumarar thiagarajan, sky