சீனாவுக்கு தயாராகும் பாகுபலி 2

சீனாவில் இந்திய படங்கள் சக்கை போடு போடும் நேரமிது. ஆமிர்கானின் தங்கல் படம் ஆயிரம் கோடி வசூலித்து சாதனை படைக்க, சல்மான் கானின் பஜ்ரங்கி பாய்ஜான் ரூ.200 கோடி வசூலித்தது. இதையடுத்து பல இந்தி படங்களை சீனாவில் ரிலீஸ் செய்யும் வேலைகளில் பாலிவுட் இறங்கியுள்ளது. இந்நிலையில் இந்திய சினிமாவில் சாதித்த பாகுபலி 2 படத்தையும் விரைவில் சீனாவில் ரிலீஸ் செய்கிறார்கள். இதற்காக படம் அங்கு சென்சார் ஆகிவிட்டது. ஏப்ரலில் ரிலீசாகும் என தெரிகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

People’s Republic of China is ready for bagubali 2

