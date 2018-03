ஷூட்டிங்கில் நிவின் பாலி காயம்

3/22/2018 11:45:22 AM

36 வயதினிலே படத்தை இயக்கிய ரோஷன் ஆண்ட்ரூஸ் மலையாளத்தில் இயக்கி வரும் படம் காயம்குளம் கொச்சுன்னி. இதில் மோகன்லால் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறார். ஹீரோவாக நிவின் பாலி நடித்து வருகிறார். படத்திலிருந்து திடீரென அமலாபால் விலகியதால் அந்த வேடத்தில் பிரியா ஆனந்த் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். பட ஷூட்டிங் மலபாரில் சமீபத்தில் நடந்தது. ஆக்‌ஷன் காட்சியை படமாக்கினார்கள். உயரமான தடுப்பு சுவரிலிருந்து குதிக்கும் காட்சி படமானது. அப்போது கீழே விழுந்த நிவின்பாலியின் கையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. உடனே அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். 2 வாரம் ஓய்வில் இருக்க வேண்டும் என டாக்டர்கள் கூறியுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

