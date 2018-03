பழங்குடியினருக்காக இயக்கம்

3/22/2018 1:18:14 PM

பா.விஜய் இயக்கி நடிக்கும் ஆருத்ரா படத்தில் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கும் விக்னேஷ், தற்போது பெண்களுக்கான ஹாஸ்டல், ஆண்களுக்கான மேன்சன் நடத்தி வருகிறார். மேலும், தனது சொந்த ஊரில் இயற்கை விவசாயம் செய்து வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ள அவர், விக்னேஷ் மக்கள் இயக்கம் ஒன்றை ஆரம்பித்துள்ளார். பழங்குடியின மக்களின் முன்னேற்றத்துக்காக இந்த இயக்கத்தின் மூலம், சமூக பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

Source: Dinakaran

