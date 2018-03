சமந்தா படத்தில் ஆதி, நரேன்

3/22/2018 1:22:30 PM

கன்னடத்தில் ஹிட்டான படம், யு டர்ன். அதன் இயக்குனர் பவன் குமார், இப்போது தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் ரீமேக் செய்து இயக்கி வருகிறார். இதில், ஒரு க்ரைமை துணிச்சலாகத் துப்பறியும் ஜர்னலிஸ்ட் வேடத்தில் சமந்தா நடிக்கிறார். அவருக்கு ஜோடி, ராகுல் ரவீந்திரன். இவர், தமிழில் சமந்தா அறிமுகமான மாஸ்கோவின் காவிரி படத்தில் அவரது ஜோடியாக நடித்திருந்தவர். முக்கிய வேடங்களில் ஆதி, நரேன் நடிக்கின்றனர். பாலம் ஒன்றில் யு டர்னில் பயணிக்கும் சிலர், அடுத்தடுத்து மர்மமான முறையில் இறக்கின்றனர். அதன் பின்னணியைக் கண்டுபிடிக்கும் கதை இது.

