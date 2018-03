தமிழில் புது கதைக்களம்

3/22/2018 2:02:14 PM

மைசன் இஸ் கே என்ற படம், என் மகன் மகிழ்வன் என்ற பெயரில் தமிழில் வருகிறது. ஓரினபால் ஈர்ப்பாளரான தன் மகனை ஒரு தாய் எப்படி எதிர்கொள்கிறார் என்பது கதை. அனுபமா குமார், ஜெயப்பிரகாஷ், ஸ்ரீரஞ்சனி நடித்துள்ளனர். லோகேஷ்குமார் இயக்கியுள்ளார். பல சர்வதேசப் பட விழாக்களில் திரையிடப்பட்ட இந்தப் படம், விரைவில் தியேட்டருக்கு வருகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

The story in Tamil

