நடிப்பில் கவனம்

கடந்த 2005ல் பிரசாந்த், சினகா நடிப்பில் வெளியான ஆயுதம் படத்தில் நடித்திருந்தார், ஜனகராஜ். பிறகு உடல்நிலை சரியில்லாததால் நடிக்காமல் ஒதுங்கியிருந்தார். தற்போது உடல்நிலை தேறியுள்ள அவர், மீண்டும் பழைய உற்சாகத்துடன் நடித்து வருகிறார். சாருஹாசன் தாதா வேடத்தில் நடிக்கும் தாதா 87, விஜய் சேதுபதியுடன் த்ரிஷா நடிக்கும் 96, பாண்டியராஜன் மகன் பிருத்விராஜன் நடிக்கும் ஒபாமா ஆகிய படங்களில் நடிக்கும் ஜனகராஜ், மேலும் சில படங்களில் நடிப்பது குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்.

