நடிகைகள் மீது தயாரிப்பாளர் மனைவி தாக்கு

3/22/2018 2:40:42 PM

பல்வேறு படங்களை தயாரித்திருப்பவர் கே.ஈ.ஞானவேல்ராஜா. இவரது மனைவி நேஹா. சி 3 படத்துக்கு காஸ்டியூம் டிசைனராக பணியாற்றி உள்ளார். இவர் தனது இணைய தள டுவிட்டர் பக்கத்தில் சில கருத்துக்களை பதிவிட்டிருந்தார். அது சர்ச்சையாகி இருக்கிறது. இதையடுத்து அந்த கருத்துக்களை நீக்கியிருக்கிறார். சில நடிகைகள் குடும்பங்களை கெடுப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதற்காக படுக்கைக்கும் தயாராக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். எந்த ஆணும் குழந்தை அல்ல. பெண்களே பெண்களுக்கு எதிராக இருக்கிறார்கள். சந்தோஷமான குடும்பத்தில் அதுபோன்ற பெண்கள் தலையிடுவது ஏன்? அப்படி செய்பவர்கள் யார் என்பது எனக்கு தெரியும். அவர்கள் யார் என்பதை நான் பகிரங்கமாக தெரிவிப்பேன்’ என குறிப்பிட்டிருந்தார். நேஹாவின் இந்த டுவிட்டர் மெசேஜ் சர்ச்சை கிளப்பியதையடுத்து அதனை நீக்கி இருக்கிறார். ஆனால் மற்றொரு விளக்க தகவலை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

அதில்’நான் பதிவிட்டது எனது குடும்ப விஷயம் அல்ல. எனது கணவரிடம் எனக்கு எந்த பிரச்னையும் இல்லை. நம்மை சுற்றி நடக்கும் பல்வேறு நிகழ்வுகளை சுட்டிக்காட்டினேன். இதுபோன்ற பெண்கள் எப்படி திருமணம் ஆன ஆண்களை பின்தொடர்கிறார்கள்… இதுபற்றி பெண்கள் தைரியமாக பேச நினைத்தால் அதை தவறாக சித்தரிக்கிறார்கள். யாருடைய கவனத்தையும் ஈர்ப்பதற்காக இதை பகிரவில்லை. அல்லது இதுவொரு நாடகம் அல்ல. நான் கூறியவிவரம் எந்த பலனையும் ஏற்படுத்தப்போவதில்லை என்பதால் நீக்கிவிட்டேன். சிலர் என் கணவரைபற்றி வெளியிட்ட கருத்துக்கள் என் மனதை காயப்படுத்தியிருக்கிறது. ஆனால் இந்த விஷயத்தை குறிப்பிட்டது ஷோ காட்டும் அதுபோன்ற பெண்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்கும்’ என தெரிவித்திருக்கிறார்.

Source: Dinakaran

