மீண்டும் முழுநேர நடிப்பில் சினேகா ஆர்வம் : உடல் இளைக்கும் பயிற்சியில் தீவிரம்

நடிகர் பிரசன்னாவை காதலித்து மணந்த நடிகை சினேகா, திருமணத்துக்கு பிறகு நடிப்பிலிருந்து விலகி இருந்தார். நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு சமீபத்தில் திரைக்கு வந்த ‘வேலைக்காரன்’ படத்தில் நடித்திருந்தார். ஜோதிகா, சமந்தா போன்றவர்கள் திருமணத்துக்கு பிறகு தொடர்ந்து நடித்து வருவதால் சினேகாவும் தனது நடிப்பை முழுநேரமாக தொடர முடிவு செய்திருக்கிறார். அதற்காக உடலை கச்சிதமான ஷேப்பிற்குகொண்டு வரும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். உடற்பயிற்சி கூடம் ஒன்றில் சேர்ந்திருக்கும் அவர் தினமும் கடும்பயிற்சி மேற்கொண்டு ஸ்லிம் தோற்றத்துக்கு மாறி வருகிறார். உடற்பயிற்சி செய்யும் வீடியோவையும் அவர் இணைய தளத்தில் வெளியிட்டிருக்கிறார். வழக்கமான பாத்திரமாக இல்லாமல் தனது நடிப்பை வெளிப்படுத்தும் விதமான கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க முடிவு செய்திருக்கும் சினேகா இப்போதெல்லாம் தன்னிடம் கதைகூற வரும் இயக்குனர்களிடம் கதாபாத்திரம்பற்றியும், படத்தில் அது இடம்பெறும் நேரம் குறித்தும் கேட்டறிகிறார். ‘வேலைக்காரன்’ படத்தில் ஏற்று நடித்த கதாபாத்திரத்துக்காக பட்டினி கிடந்து கஷ்டப்பட்டு நடித்த பல காட்சிகள் எடிட்டிங் செய்யப்பட்டுவிட்டதன் பாதிப்பால்தான் தற்போது இயக்குனர்களிடம் துருவி துருவி கதை கேட்கிறாராம் சினேகா.

Source: Dinakaran

