விஜய் சேதுபதிAnjali:actress anjali again to join with vijay sethupathi!|‘இறைவி’ படத்தையடுத்து மீண்டும் விஜய் சேதுபதியுடன் இணையும் அஞ்சலி! – Tamil movie news – Samayam Tamil

Source: samayam

English summary

In the wake of the ‘ truth ‘ is once again connected to Vijay sethupathy Anjali!

SethupathyAnjali: actress anjali again to join with Vijay vijay sethupathi! | ‘ In the wake of the film again acquit ‘ merger with Vijay sethupathy Anjali! – Tamil movie news – S