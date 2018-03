நயன்தாராVignesh Shivan:nayanthara plan to makes her lover to hero!|காதலர் விக்னேஷ் சிவனை ஹீரோவாக்க முடிவு செய்துள்ளார் நடிகை நயன்தாரா! – Tamil movie news – Samayam Tamil

Source: samayam

English summary

Valentine vignesh Shiva has decided his next actress nayantara!

NayantharaVignesh makes her lover to nayanthara Shivan: plan to hero! | Valentine vignesh Shiva has decided his next actress nayantara! – Tamil movie news – Samayam Ta