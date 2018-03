த்ரில் படத்தில் டபுள் ஹீரோயின்

3/22/2018 5:10:02 PM

திருப்பதி, சிவகாசி, வடசென்னை, மெட்ராஸ் என ஊர்களின் பெயர்கள் பல்வேறு படங்களுக்கு டைட்டிலாக வைக்கப்படுகிறது. புதிய படத்துக்கு ‘விசாகப்பட்டிணம் 1+3=1’ என பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது. கலைப்புலி ஜிசேகரன் நடித்த ஜமீன் கோட்டை, குடும்ப சங்கிலி படங்களை இயக்கிய ராம் சந்தர் இப்படத்தை இயக்குகிறார். அவர் கூறியது: டைட்டிலை பார்த்தவர்கள் வித்தியாசமாக இருக்கிறதே என்கிறார்கள். அந்த டைட்டிலில் சஸ்பென்ஸ் அடங்கியிருக்கிறது. வெள்ள நிவாரண நிதி வழங்க வரும் 4 பேர் மர்மமான முறையில் அடுத்தடுத்து கொல்லப்படுகின்றனர். அவர்களை கொன்றது யார் என்று தனிப்படை அமைத்து தேடுகிறது போலீஸ். விசாரணை முடிவில் அதிர்ச்சி தகவல் கிடைக்கிறது. கொலையில் புதைந்திருக்கும் மர்மம் என்ன என்பதை கிளைமாக்ஸ் உணர்த்துகிறது. முழுக்க விசாகப்பட்டிணத்தில் படப்பிடிப்பு நடந்துள்ளது. ராகுல் ஹீரோ. லிசா, சவும்பியா ஹீரோயின். லட்சுமிராஜ் கிங்காங், வெங்கல்ராவ், ஷகிலா ஆகியோர் நடிக்கின்றனர். சூளை ஏழுமலை தயாரிப்பு. விஜய் ரமேஷ் ஒளிப்பதிவு. ஆதிஷ் இசை’ என்றார்.

